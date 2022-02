Calciomercato, il Milan sacrifica un big | Affare con Conte

Il Milan punta il centrocampista dalla Premier League ed è disposto a sacrificare un attaccante

Il Milan sta disputando un’altra stagione sorprendente, dando continuità al percorso intrapreso da Pioli ormai due anni fa. La società sta provando a lottare fino all’ultimo per lo scudetto e si giocherà anche una semifinale di Coppa Italia.

Intanto il Milan guarda già alla prossima stagione e cerca rinforzi in difesa ma anche a centrocampo. Bennacer è vicino al rinnovo ma Franck Kessié sembra ormai con le valige pronte. Di conseguenza servirà un acquisto importante in quel reparto per colmare l’assenza, a parametro zero, dell’ivoriano. Uno dei giocatori che Paolo Maldini starebbe guardando con più attenzione, come riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, è Steven Bergwijn, centrocampista olandese del Tottenham.

Il centrocampista classe ’97, arrivato durante la gestione Mourinho nell’entusiasmo generale, acquistato dal PSV per 30 milioni di euro. Adesso non rientra nei piani di Antonio Conte e nonostante il contratto che lo lega agli Spurs fino al 2025, a fine stagione potrebbe cambiare aria per trovare più spazio.

Il Milan offre Rebic per arrivare a Bergwijn

Bergwijn in questa stagione ha giocato appena 12 partite in Premier League, realizzando due gol. La sua abilità di agire sia come ala che come trequartista lo renderebbe una carta preziosa per il Milan di Pioli che intende perseguire l’obiettivo, puntando anche sul fatto che il procuratore dell’olandese è lo stesso di Sven Botman, difensore, anche lui olandese, nel mirino dei rossoneri ormai da diversi mesi.

La mossa del Milan per arrivare a Bergwijn sarebbe quella di sacrificare Ante Rebic, più fuori che dentro quest’anno a causa dei continui problemi fisici. L’anno scorso il suo apporto è stato fondamentale per i rossoneri ma quest’anno ha giocato appena 13 partite, spesso da subentrato. Se da qui a fine stagione il croato non riuscirà a invertire la rotta, potrebbe essere davvero lui il sacrificato per arrivare al centrocampista del Tottenham, che al momento ha una valutazione di circa 15-20 milioni di euro. Antonio Conte potrebbe anche spingere per lo scambio che rinforzerebbe notevolmente il reparto offensivo degli Spurs.