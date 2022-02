Calciomercato, il Real non molla la presa | Scambio in Serie A

Il Napoli prepara la super sfida di Europa League con il Barcellona e rimane in corsa per lo scudetto. Intanto, la big punta Osimhen

Dopo il pareggio con l’Inter e la precedente sconfitta dei nerazzurri nel derby contro il Milan, il Napoli resta in piena corsa per lo scudetto. L’undici di Spalletti è tornato alla carica dopo una leggera flessione nel mese di gennaio ed ora cercherà di giocarsi tutte le chance scudetto da qui fino a maggio.

L’arma in più del tecnico toscano è senz’altro Victor Osimhen, attaccante nigeriano colpito da un infortunio nel mese di novembre ed ora rientrato a pieno regime nel reparto offensivo partenopeo.

Le prestazioni del numero 9 del Napoli stanno impressionando moltissimo anche all’estero. In particolare, stando alle ultime indiscrezioni di ‘Todofichajes.com’, Osimhen sarebbe finito nel mirino del Real Madrid, alla ricerca di un bomber per la prossima stagione. I Blancos sarebbero pronti all’assalto dell’attaccante del Napoli e potrebbero anche proporre una contropartita tecnica.

Calciomercato, assalto del Real Madrid a Osimhen: Jovic nell’affare

Si tratta di Luka Jovic, attaccante ai margini del progetto di Carlo Ancelotti, spesso rimasto in panchina o subentrato per pochi minuti. In questa stagione ha totalizzato 17 presenze (470 minuti in campo) segnando soltanto un gol. Il suo trascorso al Real Madrid potrebbe così terminare a giugno.

L’attaccante serbo, classe 1997, potrebbe finire al Napoli nell’affare Osimhen. Un’occasione di riscatto, dopo la pessima esperienza a Madrid. Prima delle Merengues, Jovic era riuscito a fare meglio con la maglia dell’Eintracht Francoforte, segnando e soprattutto giocando molte più partite.