Dopo Ibrahimovic, due big insidiano il Milan per il colpo in attacco

Il Milan prepara la sfida con la Salernitana. Intanto è caccia al giovane attaccante ma la concorrenza è in aumento

Il Milan è tornato al lavoro dopo aver rosicchiato cinque punti all’Inter nelle ultime due giornate. Mentre i nerazzurri affronteranno il Liverpool in una grande notte europea, gli uomini di Pioli si allenano in vista del testacoda con la Salernitana, in programma sabato 19 febbraio.

L’attacco rossonero è andato a segno 50 volte nelle prime 25 giornate. Meglio ha fatto soltanto l’Inter (55), giocando anche una partita in meno. Merito di Leao, Ibrahimovic, Giroud e tutti i i centrocampisti abili ad inserirsi. Due degli attaccanti – Ibra e Giroud -, l’anno prossimo avranno rispettivamente 41 e 36 anni. Motivo valido per portare un giovane bomber alla corte di Pioli.

In questo senso, Maldini e Massara sono molto attivi in Ligue 1, laddove hanno pescato il super portiere Maignan (Lille), autore di grandissime prestazioni in grado di far dimenticare un certo Gianluigi Donnarumma. L’attaccante seguito dalla dirigenza rossonera è Hugo Ekitike, 19enne in forza al Reims.

Calciomercato, colpo Ekitike: Chelsea e Borussia Dortmund insidiano il Milan

Il Milan è sulle tracce di Hugo Ekitike del Reims. L’attaccante, nato nella città in cui gioca, ha siglato 9 reti e 3 assist in 20 presenze in Ligue 1. Il suo valore si aggira attorno ai 6 milioni di euro ma potrebbe presto lievitare. Ekitike è alto 1.90 metri e può giocare al centro dell’attacco oppure sul lato sinistro del fronte offensivo, nella stessa posizione ricoperta da Leao.

Stando alle indiscezioni della Bild, su Ekitike ci sarebbero anche Chelsea e Borussia Dortmund. Il Milan è avvisato, si preannuncia una vera e propria asta nella prossima estate per l’acquisto del giovane francese.