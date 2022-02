Serie A, la proposta di Gravina | Otto club rischiano l’esclusione

La proposta di Gravina mette in allarme diversi club di Serie A per le iscrizioni ai prossimi campionati

In Serie A la situazione legata ai bilanci dei club italiani è sempre più centrale e nei prossimi mesi le misure potrebbero diventare ancora più stringenti. Per questa ragione sono addirittura otto le squadre che rischiano l’iscrizione.

La FIGC vuole avere maggiore controllo sui bilanci delle società, tanto che è concreta la possibilità di utilizzare l’indice di liquidità come parametro per valutare la possibilità di iscriversi al prossimi campionato di Serie A. Secondo quanto riportato da ‘Calcio e Finanza’, l’idea di Gabriele Gravina è quella di imporre un indice di liquidità di 0,7 per poter effettuare l’iscrizione al campionato di Serie A.

Si tratterebbe di un parametro estremamente restrittivo, tanto che le proprietà dovrebbero immettere nelle casse dei club importi che si aggirano intorno ai 10 milioni di euro. Il rischio è quello che quasi la metà dei club non potranno iscriversi alla Serie A.

Allarme Serie A: la proposta di Gravina mette a rischio alcuni club

Almeno otto club di Serie A rischierebbero l’iscrizione ai prossimi campionati italiani. Per questa ragione è molto probabile che ci sia una mediazione tra la Lega Calcio e le squadre interessate. L’idea di Gravina, però, mette in allarme diverse società in vista delle prossime stagioni sportive. Una proposta che al momento è solo un’idea ma che col tempo potrebbe concretizzarsi.