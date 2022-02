Inter, il top club si fionda sul big: possibile scambio

L’Inter prepara le mosse per il prossimo calciomercato e intanto il top club prepara l’assalto per il talento e ci prova con lo scambio tra big

È una buona stagione quella che sta vivendo l’Inter, che al momento è al secondo posto in classifica ma potrebbe effettuare il sorpasso sul Milan in caso di vittoria nella gara di recupero contro il Bologna. La compagine allenata da Simone Inzaghi vuole continuare a sorprendere e finora ha dimostrato di essere una squadra solida e compatta con le idee giuste per attaccare.

Calciomercato Inter, il Bayern Monaco si fa avanti per Bastoni: c’è l’offerta

Mentre la squadra è concentrata sul campo, la società ora lavora per rinforzarsi e deve valutare le mosse sia in entrata che in uscita. Dal Bayern Monaco sarebbe in arrivo un nuovo assalto per provare a ingaggiare il talento nerazzurro: si tratta di Alessandro Bastoni per rinforzare la difesa.

Per arrivare a lui sarebbe pronta un’offerta importante. Il club ‘Bavarese’ infatti vorrebbe mettere sul piatto Serge Gnabry, esterno offensivo di grande qualità. Nonostante la buona offerta, però, l’Inter sarebbe pronta a rifiutare in quanto ritiene Bastoni un elemento imprescindibile per la propria difesa.

Bastoni sta facendo molto bene da ormai diversi anni ed è una certezza della difesa dell’Inter, per questo è difficile che vada via anche per offerte importanti.