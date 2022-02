Calciomercato Inter, 36 milioni di euro: firma dietro l’angolo

L’Inter non si ferma e valuta la firma del big che si avvicina a grandi passi per il calciomercato nerazzurro

Domani alle 18 la sfida d’alta quota con il Napoli per l’Inter di Simone Inzaghi che vuole continuare ad inanellare vittorie. Il club nerazzurro, tra i protagonisti della sessione invernale di calciomercato chiusa ormai da dieci giorni, progetta già quelle che saranno le operazioni per la prossima stagione. In tal senso, i campioni d’Italia mirano a rinforzare la rosa a disposizione del tecnico piacentino, con innesti e non solo. Nei piani di Marotta e Ausilio vi è anche l’idea di blindare i pilastri assolutamente insostituibili per Simone Inzaghi.

LEGGI ANCHE >>>Sorpresa Inter, Marotta lo prende gratis dalla Juventus

Tra questi, è palese, vi è Milan Skriniar. Il centrale slovacco, arrivato in nerazzurro dalla Sampdoria nell’estate 2017 per 34 milioni di euro, è diventato un perno fondamentale per la difesa interista. Ed anche e soprattutto in ottica futura, vista la scadenza del contratto il 30 giugno 2023, che la ‘Beneamata’ ha intenzione di blindare il forte difensore: la firma sarebbe davvero vicina.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, le sirene inglesi spaventano Inter e Milan: salta l’obiettivo

Inter-Skriniar, rinnovo ad un passo: i dettagli

Il rinnovo del centrale 27enne può arrivare prima del previsto, rispetto ad altri compagni nerazzurri in scadenza. Skriniar è rappresentato da se stesso, con il papà ed un legale di fiducia al suo fianco.

La firma, dunque, può arrivare in primavera o comunque entro giugno. Si tratterà di un rinnovo fino al 30 giugno 2026, da 36 milioni di euro lordi ed uno stipendio annuo, netto, da 4,5 milioni al pari di Barella.

LEGGI ANCHE >>>Inter, Conte torna alla carica: offerti 150 milioni per i due big

Per Skriniar, dunque, l’avventura all’Inter proseguirà: in stagione ha già collezionato 29 presenze, con 4 reti all’attivo.