Calciomercato, le sirene inglesi spaventano Inter e Milan: salta l’obiettivo

Inter e Milan volano in semifinale di Coppa Italia. Sul mercato, l’inserimento del Manchester United potrebbe far saltare il colpo in attacco

Archiviata la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia, dove potranno riaffrontarsi, Inzaghi e Pioli preparano il prossimo turno di campionato che vedrà i nerazzurri scendere in campo al Maradona di Napoli per un’altro match scudetto, mentre i rossoneri ospiteranno la Sampdoria dell’ex Giampaolo.

La sfida tra Napoli e Inter rappresenta una ghiotta occasione per l’undici del Milan, pronto ad approfittare di qualunque risultato: in caso di vittoria nerazzurra potrà allungare sul Napoli; in caso di vittoria dei partenopei potrebbe trovarsi in testa al campionato assieme a loro; qualora la partita dovesse finire in parità, Pioli potrebbe trovarsi primo in solitaria in campionato.

Molto dipenderà dal risultato di San Siro e successivamente dal recupero di Bologna-Inter, ormai ago della bilancia della Serie A. Intanto, le dirigenze milanesi non fermano la programmazione della prossima stagione. Dall’Inghilterra però, arriva una brutta notizia che potrebbe cambiare i piani in attacco: l’obiettivo Darwin Nunez è finito nell’orbita del Manchester United.

Calciomercato, Nunez ‘spiato’ dal Manchester United: sorpasso su Inter e Milan

Darwin Nunez è stato visionato dagli scout del Manchester United in occasione della trasferta di Tondela. La notizia, riportata dal ‘The Sun’, potrebbe far cambiare i piani di Marotta e Maldini. Nunez è una delle promesse del Benfica, ha 22 anni, tanta classe e la ‘Garra charrua’ tipica dei giocatori uruguaiani. Approdato in Europa nel 2019, ha prima militato nell’Almeria ed è poi giunto a Lisbona nel 2020. Con la maglia del Benfica ha raccolto 35 gol in 71 partite ufficiali, 21 dei quali realizzati in questa stagione.

Nunez può giocare sia come prima punta che come ala e sarebbe dunque perfetto per gli schieramenti di Pioli e Inzaghi. L’inserimento del Manchester United potrebbe però rovinare i piani delle milanesi, considerando la maggiore disponibilità economica del club inglese.