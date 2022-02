Inter, Conte torna alla carica: offerti 150 milioni per i due big

L’Inter prepara la sfida con il Napoli. Due giocatori potrebbero finire in una maxi operazione di mercato con il Tottenham di Antonio Conte

Archiviata la qualificazione alla semifinale di Coppa Italia, dove avrà la possibilità di rifarsi sul Milan, l’Inter di Simone Inzaghi è tornata al lavoro in vista del big match ‘scudetto’ con il Napoli. Una sfida delicata, ricca di significati, dalla lotta per il titolo all’incontro con l’ex Spalletti. Intanto, l’altro ex allenatore Antonio Conte potrebbe riabbracciare due giocatori che ha allenato nel corso della sua esperienza nerazzurra.

L’effetto domino che potrebbe scatenare il mercato nerazzurro ha un nome e un cognome: Harry Kane. ll centravanti inglese non sta giocando una delle sue migliori stagioni con la maglia degli Spurs -15 gol e 3 assist in 34 presenze -, ma rimane comunque nel mirino di Pep Guardiola. Il suo arrivo al Manchester City, che sembrava cosa fatta nell’estate 2021, potrebbe concretizzarsi a giugno 2022. Secondo ‘DonBalon.com’, l’operazione potrebbe concludersi per una cifra vicina ai 150 milioni. Un vero e proprio ‘tesoretto’ che Antonio Conte potrebbe utilizzare per acquistare due gioielli interisti.

Calciomercato Inter, Kane ‘porta’ Lautaro Martinez e Bastoni al Tottenham

Si tratta di Lautaro Martinez e Alessandro Bastoni. Per l’attaccante argentino possono ‘bastare’ 90 milioni, mentre il difensore viene valutato attorno ai 60 milioni. La maxi operazione farebbe perdere due pedine fondamentali a mister Inzaghi ma la società ha già dimostrato in estate di saper sopperire alle partenze eccellenti, vedi Lukaku, Hakimi e lo stesso Conte.

Intanto, il tecnico pugliese ha perso l’ultima sfida in Premier League, subendo una cocente sconfitta in rimonta dal Southampton, compromettendo in parte la corsa al quarto posto.