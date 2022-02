Napoli, sfida alla Juventus per l’erede di Insigne: occasione dal Barcellona

Il Napoli cerca l’erede di Lorenzo Insigne e potrebbe trovarlo in casa Barcellona: i partenopei sfidano la Juventus

Le bandiere nel calcio non esistono più, o meglio, trovarle è una rarità. Lorenzo Insigne sembrava poter essere l’ultima di queste, ma anche lui dovrà dire addio al Napoli a giugno. Da quale lato risiedano le colpe di questo addio non ci è dato saperlo, ma l’unica certezza al momento è che a fine stagione il numero 10 azzurro si trasferirà al Toronto.

Per questo motivo il Napoli si è messo alla ricerca del suo erede e il mirino potrebbe essersi fermato in casa Barcellona. Attaccante a prezzo di saldo che potrebbe lasciare il club catalano a fine stagione, e che sarebbe nel mirino anche della Juventus.

Napoli, Depay per il post Insigne: sfida alla Juventus

“Un’estate fa la nostra di noi due”, così cantava Franco Califano nel suo celebre brano, e avrebbe descritto l’arrivo di Memphis Depay al Barcellona guidato da Ronald Koeman. Il tecnico olandese è stato però esonerato dal club catalano, e con Xavi in panchina anche l’attaccante ex Lione non ha dato il massimo in campo. Per questo motivo a fine stagione potrebbe anche lasciare il club spagnolo.

Così, secondo quanto riportato da ‘Fichajes.net’, il Napoli avrebbe messo nel mirino proprio Depay per sostituire l’ormai certo partente Lorenzo Insigne. L’olandese inoltre potrebbe essere venduto a prezzo di saldo, visto che il suo contratto con il Barcellona scadrà nel 2023. Sulle tracce dell’attaccante olandese però ci sarebbe anche la Juventus, con la quale il Napoli dovrà sfidarsi nel prossimo calciomercato estivo.