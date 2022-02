Juventus, uscita a sorpresa: nuova offerta dalla Premier

La Juventus valuta le mosse per il prossimo calciomercato e non è da escludere un’uscita a sorpresa: offerta per Szczesny

È una stagione particolare quella della Juventus, che ha collezionato diversi passi falsi all’inizio che hanno compromesso la lotta per lo scudetto e si sono rialzati in questi mesi. Ora i bianconeri hanno cambiato tanto nel mercato di gennaio e proveranno a lottare per ottenere il quarto posto in classifica, una posizione fondamentale per programmare con più calma anche il futuro.

Calciomercato Juventus, il Newcastle si fionda su Szczesny: pronta l’offerta

La Juventus infatti pensa già al prossimo calciomercato e alle possibili mosse da effettuare nell’estate del 2022. Il club bianconero studia le possibili entrate e valuta anche le uscite, visto che diversi calciatori sono seguiti sia in Italia che all’estero e potrebbero arrivare delle offerte importanti.

Un calciatore in bilico potrebbe essere Wojciech Szczesny, che è seguito soprattutto dai club di Premier League. Sulle sue tracce ci sarebbe anche il Newcastle, che vuole rinforzare in maniera sostanziosa la propria rosa ed è pronta a investire cifre importanti. Per il polacco potrebbero essere proposti circa 18 milioni di euro più un mega contratto.

Al portiere infatti potrebbero essere offerti 8-9 milioni di euro all’anno e soprattutto un contratto per tre stagioni più opzione per il rinnovo. Un’offerta del genere potrebbe essere valutata dalla Juventus, che però dovrebbe trovare un eventuale sostituto prima di dare il via libera alla sua partenza.