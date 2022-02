Vlahovic supera anche Ronaldo: il paragone che fa sognare la Juventus

La Juventus si gode l’attaccante serbo, Dusan Vlahovic, arrivato a rinforzare l’attacco bianconero: “Meglio di Ronaldo”.

Tutto cambia improvvisamente. La Juventus cerca di essere protagonista in campionato e in campionato con la volontà di riscattarsi dopo la prima parte di stagione deludente.

Così a ‘Radio Radio’ il giornalista Furio Focolari ha espresso il suo punto di vista dopo l’arrivo di Dusan Vlahovic: “Rispetto all’ultimo Ronaldo, lui fa gol come CR7 ma fa anche squadra”. Poi ha aggiunto: “Questo cambia le squadre. La Fiorentina ora scenderà in classifica perché il merito era di Vlahovic. La Juventus l’ha cambiata Vlahovic non Zakaria“.

Nel far girare la squadra l’attaccante serbo riesce a venire incontro a proteggere palla o a buttarsi nello spazio alle spalle dei difensori avversari.

Vlahovic, l’uomo in più della Juventus

L’attaccante della Juventus ha trovato il suo primo gol in maglia bianconera dopo appena 12 minuti dal suo debutto. Un esordio con i fiocchi per il serbo, che ora non intende fermarsi sul più bello. Allegri l’ha inserito nel tridente offensivo insieme a Morata e Dybala con un’intesa che sembra essere già ottimale. Un lavoro complessivo davvero importante per migliorare in vena realizzativa: Allegri già se lo coccola e, rispetto a Cristiano Ronaldo, pensa anche al bene della squadra.