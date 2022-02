Kulusevski-Tottenham, ‘scoperto’ l’artefice della trattativa: “È stato tutto”

Le prime parole di Kulusevski, da una settimana nuovo rinforzo del Tottenham di Antonio Conte

La Juventus è stata una delle protagoniste del mercato, sia in entrata che in uscita. Non solo i due nuovi innesti Vlahovic e Zakaria – in gol all’esordio contro il Verona -, ma anche le cessioni di Bentancur e Kulusevski, entrambi finiti al Tottenham di Antonio Conte e Fabio Paratici.

LEGGI ANCHE >>> Paratici cambia squadra e fa lo sgambetto alla Juventus: via Dybala

Lo svedese ha parlato per la prima volta da quando si allena a Londra, esaltando l’importanza del tecnico pugliese, in prima linea per convincerlo a raggiungere gli Spurs: “Conte è stato tutto. Questo è un club fantastico grazie al mister corrono tutti di più. Il suo metodo di allenamento è ottimo, così come le tattiche, spiegate in ogni dettaglio dal suo staff”. L’ex Parma è ancora emozionato: “Una settimana fantastica, sono onorato di essere arrivato qui”.

Tottenham, Kulusevski stregato dalla velocità della Premier League e dagli allenamenti di Conte

Kulusevski è stato un flop nella Juventus, non ha mai pienamente brillato così come fatto con la maglia del Parma. Ora ha la possibilità di riscattarsi nel campionato più importante e difficile a livello europeo. Lo svedese è contento di lavorare agli ‘ordini’ di Antonio Conte: “Gli allenamenti sono diversi rispetti a quelli in Italia – aggiunge -, lo dico in modo positivo. I calciatori corrono tutti velocemente, tutto è rapido, si lavora duramente”.