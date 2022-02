Top a centrocampo: la Juve tenta il super scambio in Serie A

Dopo Vlahovic, la Juventus punta a rinforzare ulteriormente il centrocampo. Allegri non molla il suo pallino

Debutti da sogno per Vlahovic e Zakaria con la maglia della Juventus. All’Allianz Stadium, davanti ai nuovi tifosi, i due acquisti bianconeri hanno deciso la sfida col Verona andando entrambi in gol.

Il serbo con un perfetto pallonetto a scavalcare Montipò, il centrocampista svizzero con un tiro piazzato dopo un ottimo inserimento in area di rigore. La squadra di Allegri è salita momentaneamente al quarto posto in classifica e domenica sera, al Gewiss Stadium, affronterà lo scontro diretto con l’Atalanta di Gasperini. Nel frattempo, nonostante la chiusura del calciomercato invernale non si sono mai spenti rumors e indiscrezioni. Il nome diventato subito caldo è quello di Nicolò Zaniolo. Ma non solo: Allegri vuole rinforzi a centrocampo e non molla un suo pallino. Ecco il possibile colpo in Serie A.

Calciomercato Juve, il possibile assalto a Milinkovic-Savic

Come noto, in cima alla lista dell’allenatore c’è Sergej Milinkovic-Savic, sempre più leader e decisivo anche nella Lazio di Sarri. Il serbo e connazionale di Vlahovic ha caratteristiche uniche e soprattutto ideali per gli schemi di gioco di Massimiliano Allegri. L’ostacolo, come sempre, è rappresentato da Lotito: il presidente biancoceleste valuta il giocatore almeno 60-70 milioni di euro e dopo l’investimento fatto per Vlahovic la dirigenza della Juve potrebbe tentare l’assalto attraverso delle contropartite tecniche. Due profili sicuramente graditi a Sarri sono quelli di McKennie, che è valutato circa 30 milioni di euro, e Federico Bernardeschi. L’esterno, già allenato dall’ex Napoli e Chelsea in bianconero, potrebbe essere proposto solo dopo l’eventuale rinnovo con la Juventus. Due importanti contropartite per convincere Lotito e la Lazio a privarsi di Milinkovic. Il club bianconero non molla il serbo.