Paratici cambia squadra e fa lo sgambetto alla Juventus: via Dybala

Dybala e la Juventus potrebbero separarsi nei prossimi mesi: non c’è ancora l’accordo di rinnovo e Paratici prepara lo sgambetto

Sono stati mesi particolari quelli vissuti da Fabio Paratici, che dopo l’addio alla Juventus ha trovato in maniera immediata una nuova squadra. L’ex dirigente bianconero si è trasferito al Tottenham e lì ha già gestito le ultime sessioni di calciomercato e non sono mancate delle operazioni a sorpresa e le spese importanti.

Calciomercato Juventus, Paratici nel mirino del PSG: il dirigente può portare Dybala in Francia

Il futuro di Fabio Paratici però potrebbe essere ancora in bilico, nonostante il passaggio al Tottenham sia avvenuto da poco. Secondo quanto riportato da ‘Foot Mercato’, infatti, sulle sue tracce potrebbe fiondarsi il Paris Saint-Germain. Il club francese dovrebbe perdere Leonardo che avrebbe già deciso di lasciare alla fine di questo campionato.

Qualora Fabio Paratici andasse al PSG, non è escluso che si porti anche qualche pedina di qualità della Juventus. Nel mirino soprattutto potrebbe esserci Paulo Dybala, che ha il contratto in scadenza nel mese di giugno e ancora non c’è un accordo per il rinnovo e la permanenza in bianconero.

Il calciatore non è ancora stato contattato ora dal Tottenham ed è probabile che Paratici lo tenga caldo per l’eventuale nuova avventura con il PSG, che ha sicuramente le disponibilità economiche per offrirgli un maxi ingaggio.