Calciomercato Milan, futuro Ibra da scrivere: la decisione a breve

Zlatan Ibrahimovic dovrà decidere il suo futuro a breve: l’attaccante del Milan è alle prese con un’infiammazione al tendine d’Achille

Il futuro di Ibra è ancora in dubbio: l’attaccante svedese non ha preso ancora una decisione e così lo stesso Paolo Maldini ha svelato il punto di vista ai microfoni di Dazn.

L’attaccante svedese del Milan ha dovuto saltare il derby di Milano a causa dell’infiammazione al tendine d’Achille. Ai microfoni di Dazn anche Paolo Maldini ha rivelato ciò che sarà del suo futuro: “Con lei il discorso è aperto, lo sa anche lui e ci potrebbe essere un accordo. Se non ce la farò più, sarà lui stesso a dire smetto. Al momento vuole continuare, non sarà mai un peso. Il rapporto è ottimo”.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, scatta l’ultimatum: tutto pronto per il ritorno in Italia

LEGGI ANCHE >>> Proposta rifiutata, la Juve sul gioiello: super scambio con de Ligt

Calciomercato Milan, la scelta di Ibrahimovic

Proprio pochi minuti fa, inoltre, sono arrivate le parole al miele di Stefano Pioli, intervenuto a Radio anch’io su Radio1: “Zlatan è sempre un grandissimo giocatore e per noi è una grande risorsa”. Poi ha aggiunto: “Poi si vedrà ciò che succederà fino al termine della stagione. Lui vuole tornare dopo questo infortunio, ci ha fatto crescere tantissimo come squadra”. Saranno settimane importanti per capire la sua tenuta fisica, oltre a quella mentale. Ibrahimovic è pronto per essere protagonista ancora in maglia rossonera, ma tutto dipenderà dalla scelta finale.