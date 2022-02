Calciomercato Juve, suggestivo scambio in Premier | de Ligt sul piatto

Le sirene di mercato per Matthijs De Ligt non sono certo finite col mercato invernale: spunta un suggestivo scambio dalla Premier League

Costantemente al centro di voci di mercato – il fatto di essere rappresentato da Mino Raiola non aiuta a spegnere i rumors – Matthijs de Ligt resta un oggetto pregiato del possibile mercato in uscita del club bianconero.

Dopo aver registrato, nelle ultime ore, il pressing del Bayern Monaco sul centrale olandese, e stante il costante interessamento del Barcellona, è sempre il Chelsea il club che segue più da vicino il giovane difensore della Juve. Il fatto di non aver ancora guadagnato lo status di titolare inamovibile, unito alle ricche proposte provenienti da Londra, potrebbero convincere Cherubini e soci a lasciar partire il giocatore. Considerando che, dopo la mega spesa per Vlahovic, la Juve dovrà far quadrare i conti in bilancio.

Calciomercato Juve, suggestivo scambio Kanté- de Ligt all’orizzonte?

Impegnato in una dura battaglia di mercato col Manchester United per strappare Declan Rice al West Ham – si parla di un trasferimento intorno ai 100 milioni – il club londinese potrebbe dover privarsi di N’Golo Kanté, il formidabile centrocampista tuttofare. Già nel mirino dell’Inter sotto la gestione Conte, il francese potrebbe ora essere utilizzato come pedina di scambio per arrivare proprio a de Ligt.

I Blues, conspevoli che un big come il transalpino farebbe comodo a chiunque, starebbero pensando di proporre uno scambio che avrebbe del clamoroso. La Juve non incasserebbe nulla dalla partenza dell’olandese in termini di entrate monetarie, ma acquisterebbe un giocatore in grado di spostare gli equlibri. Sistemata la difesa, il Chelsea potrebbe buttarsi a capofitto nella corsa al centrocampista del West Ham dopo aver lasciato via libera al campione del mondo a Russia 2018.