Il Milan rischia, la Premier ‘chiama’ il gioiello: si complica il post Ibra

La caccia ad un nuovo attaccante prosegue in casa Milan: rischio ko, i top club inglesi all’assalto del bomber

Il successo in rimonta sull’Inter rilancia le ambizioni scudetto della squadra di Stefano Pioli. Il Milan prosegue la sua ricerca ai rinforzi di peso chiesti dal tecnico emiliano per la prossima stagione. Dopo una sessione di calciomercato invernale tutt’altro che esaltante, tra le priorità del ‘Diavolo’ per il 2022/23 vi è la caccia ad un nuovo bomber. Con Ibrahimovic che il prossimo ottobre compirà 41 anni, Maldini e Massara si guardano intorno per un profilo che possa prendere in mano le chiavi del futuro attacco rossonero.

In tal senso uno dei nomi che ha ultimamente affollato i pensieri della dirigenza milanista è quello di Alexander Isak. Il centravanti della Real Sociedad ed ex Borussia Dortmund, ha fino ad ora collezionato 26 presenze con 8 reti e 2 assist vincenti con la squadra spagnola. Secondo quanto riportato da ‘Mirror.co.uk’, però, la Premier League sarebbe pronta ad andare all’assalto della punta 22enne.

Milan, su Isak l’ombra della Premier League

Il portale britannico sottolinea come, dopo essere stato accostato all’Arsenal, adesso Isak sarebbe in cima alla lista di Manchester United e Chelsea. I ‘Red Devils’ valutano il post Cristiano Ronaldo, i ‘Blues’ l’eventuale sostituto di Lukaku se il belga non dovesse esplodere alla corte di Tuchel.

La clausola rescissoria di Isak ammonta a 75 milioni di sterline (poco più di 88 milioni di euro): l’Arsenal ci ha pensato già a gennaio, se non dovesse centrare un posto Champions a fine campionato allora l’arrivo dello svedese potrebbe sfumare definitivamente per i ‘Gunners’.

Il Milan è dunque avvisato: la corsa al cartellino di Isak, in scadenza nel giugno 2026, è sempre più ricca di contendenti, soprattutto dall’Inghilterra.