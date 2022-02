Inter, in estate rivoluzione attacco: 70 milioni e addio eccellente

Lautaro Martinez potrebbe lasciare l’Inter in estate: l’intesa con Edin Dzeko non è mai decollata e in estate potrebbe arrivare l’offerta giusta per l’argentino

Quella che ha da poco superato il giro di boa è una stagione altalenante per Lautaro Martinez. L’attaccante argentino finora ha giocato ventinove partite tra campionato e coppe, con un bottino di dodici reti e due assist. Numeri a parte, sono le prestazioni incostanti a non convincere del tutto, ultima quella nel derby con l’Inter.

Legato ai nerazzurri da altri quattro anni e mezzo di contratto, Lautaro Martinez ha rinnovato il suo accordo con l’Inter lo scorso 28 ottobre. Ecco perché resta un elemento di assoluta importanza per la società meneghina che lo ha acquistato nell’estate del 2018 per la cifra di 25 milioni di euro versata nelle casse del Racing Club. L’offerta giusta, però, potrebbe far vacillare la proprietà nella prossima finestra estiva di calciomercato.

Calciomercato Inter, la situazione di Lautaro Martinez

L’intesa tra Edin Dzeko e Lautaro Martinez, del resto, non è mai scattata del tutto. Non segnano insieme nella stessa partita da ottobre, ecco perché in estate il Toro potrebbe essere sacrificato, a patto che arrivi una offerta economicamente vantaggiosa e convincente.

Nonostante qualche anno in meno sulla carta di identità, a essere sacrificato potrebbe essere l’argentino, sia per la possibilità di cederlo ad una cifra importante, sia perché Edin Dzeko potrebbe rappresentare un ottimo maestro di reparto per Gianluca Scamacca, promesso sposo dei nerazzurri. Ad ogni modo Lautaro Martinez non lascerà l’Inter per una cifra inferiore ai 70 milioni di euro, se non addirittura 80.