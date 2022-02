Juventus, trovato l’erede di Dybala: top player a zero

La Juventus si prepara ad affrontare l’addio di Paulo Dybala e mette nel mirino il possibile erede: può arrivare a parametro zero

A fine stagione sembrerebbe essere ormai quasi inevitabile l’addio di Paulo Dybala. Il numero dieci bianconero a giugno vedrà scadere il proprio contratto con la Juventus, e i margini per un rinnovo lampo sembrerebbero essere minimi al momento.

Per questo motivo la Juventus si prepara a cercare l’erede di Dybala per l’attacco, che ovviamente dovrà essere all’altezza dell’argentino. Per trovarlo i bianconeri potrebbero puntare il mirino in Spagna, dove l’occasione potrebbe arrivare sempre a titolo gratuito.

LEGGI ANCHE >>> Sconto per il big del Bayern Monaco: lotta Milan-Juventus

Juventus, addio Dybala: Dembele l’erede a zero

Questione rinnovi che si fa bollente non solo in casa Juventus, ma anche per il Barcellona. Infatti se i bianconeri a giugno probabilmente dovranno salutare Paulo Dybala, i catalani diranno probabilmente addio a Ousmane Dembele. Il talento classe 1997 a causa dei tanti infortuni subiti, in questa stagione ha collezionato solamente 11 presenze, trovando solamente un gol in Copa del Rey.

LEGGI ANCHE >>> Milan fuori causa, lo prende la Juventus: tutta ‘colpa’ di Mendes

Secondo quanto riportato da ‘Sport’, proprio la Juventus per sostituire Dybala potrebbe pensare a Dembele. Sulle tracce dell’esterno francese ci sarebbero anche PSG, Manchester United e Chelsea. Ma proprio l’addio dell’argentino potrebbe dare alla Juventus quello sprint in più per anticipare i tempi e la concorrenza per mettere a segno il colpaccio dal Barcellona a parametro zero dal Barcellona.