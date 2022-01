Scambio last minute, big da Barcellona: la decisione della Juventus

Il Barcellona è pronto a tentare la Juventus con uno scambio negli ultimi giorni di mercato: la risposta dei bianconeri

La Juventus si appresta ad affrontare, a San Siro, il Milan di Stefano Pioli. Un match d’alta classifica che servirà ai bianconeri per provare ad avvicinarsi al quarto posto in Serie A, occupato dall’Atalanta. Dal campo al mercato, per la società torinese è tempo di valutare le ultime possibili operazioni. Quando mancano nove giorni alla chiusura della sessione di gennaio, può prospettarsi una situazione a sorpresa sull’asse Torino-Barcellona: i catalani hanno in mente il possibile scambio da proporre alla Juventus nelle ultime ore di mercato.

Il Barcellona è uscito allo scoperto, decidendo ormai di definire sin da subito il futuro di Ousmane Dembele. Il chiacchierato addio ai colori blaugrana si consumerà presto, probabilmente già nel calciomercato di gennaio. Il club catalano, per evitare di perdere a zero il francese la prossima estate, avrebbe intenzione di avanzare un’intrigante proposta alla Juventus, con il cartellino dell’ex Borussia Dortmund sul piatto.

Juventus, scambio immediato per Dembele: lo scenario

Nel mirino della società di Laporta un nuovo terzino, visto che al momento quella posizione è occupata dal solo Jordi Alba. Ecco quindi che il nome di Alex Sandro sarebbe finito in cima alla lista del Barcellona, con l’ipotesi di scambio secco nelle ultime ore del mercato invernale.

La Juventus, però, sembrerebbe orientata a rifiutare per due ragioni. La prima è legata al ricchissimo ingaggio che chiede ormai da tempo Dembele; la seconda, invece, è l’impossibilità in breve tempo di trovare un degno sostituto dell’ex terzino del Porto.

Un affare che, a queste condizioni, difficilmente si farà: la Juventus è pronta a dire no allo scambio con il Barcellona.