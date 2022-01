La Juventus cambia idea: sfuma il ritorno dell’ex Serie A

Il calciomercato della Juventus sta per vedere allontanarsi definitivamente il ritorno di un ex Serie A in bianconero

Alla vigilia di Milan-Juventus, nei pensieri di Massimiliano Allegri c’è la possibilità di dare continuità ai recenti risultati positivi per proseguire nella risalita in classifica. Non c’è solo il campo nei pensieri dei vertici bianconeri che, ormai da tempo, sono a caccia di rinforzi di spessore da regalare al tecnico livornese tra gennaio ed il prossimo giugno. Il calciomercato potrebbe portare un nuovo attaccante di peso: con Morata che sta deludendo le aspettative, sono diversi i nomi sul taccuino della ‘Vecchia Signora’.

Uno di questi, però, è destinato a sfumare definitivamente. Si tratta di Arkadiusz Milik, centravanti del Marsiglia che il club torinese segue sin dai tempi in cui polacco vestiva la maglia del Napoli. Arrivato in Ligue 1 un anno fa dagli azzurri, Milik ha fino ad ora accumulato 9 reti in 18 presenze stagionali con il Marsiglia, tra campionato e coppe, sfoderando prestazioni notevoli.

Juventus, addio Milik: ecco perchè

Nonostante l’arrivo di Bakambu, Arek Milik non lascerà il Marsiglia. La conferma, come viene riportato da ‘Sport.fr’, arriva dal presidente Pablo Longoria. L’ex dirigente bianconero ha parlato con la Juventus della possibile cessione della punta polacca, già a gennaio.

Stando a quanto riferito dai colleghi di ‘L’Equipe‘, però, i colloqui per la cessione dell’attaccante non avrebbero portato ad un accordo tra le parti. Longoria avrebbe spinto per un trasferimento secco, la Juventus invece per il prestito.

Ecco quindi che la società torinese si sarebbe tirata indietro definitivamente nella corsa alla firma del 27enne di Tychy.