Calciomercato, Milinkovic-Savic saluta la Serie A: Juventus e Inter ko

Juventus e Inter vedono sfumare l’obiettivo Milinkovic-Savic per il centrocampo: arriva la maxi proposta dalla Premier League

È una stagione importantissima quella che sta vivendo Sergej Milinkovic-Savic, che nonostante gli alti e bassi della sua Lazio sta impressionando tutti a suon di gol e assist. Fino a questo momento in Serie A ha partecipato a ben 15 reti suddivise in otto realizzazioni sue e sette passaggi decisivi ai suoi compagi.

Calciomercato, futuro Milinkovic-Savic lontano dalla Serie A: Juventus e Inter ko

Il centrocampista serbo è seguito da diverse squadre che cercano il rinforzo a centrocampo ma in questo momento appare sempre più lontano il possibile ritorno in Serie A. Juventus e Inter infatti sono sulle sue trace da ormai diversi anni ma l’affare sembra tutt’altro che semplice per via dell’inserimento delle big d’Europa.

Sulle tracce di Milinkovic-Savic infatti ci sarebbe anche il Manchester City che vorrebbe fare il regalo di compleanno al suo mister Pep Guardiola. La Lazio chiederebbe almeno 60 milioni di euro e il club di Premier League ha sicuramente le capacità economiche per soddisfare una richiesta simile.

Qualora dovesse arrivare un’offerta del genere, ci sarebbe il definitivo ko di Juventus e Inter per quanto riguarda il possibile acquisto di Milinkovic-Savic.