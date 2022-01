La Juventus di Massimiliano Allegri ha messo gli occhi su Kieran Tierney, terzino sinistro dell’Arsenal: le ultimissime notizie di calciomercato sui bianconeri

La Juventus di Massimiliano Allegri, dopo la sconfitta in Supercoppa italiana contro l’Inter di Simone Inzaghi, ha ripreso il suo ruolino di marcia nel campionato di Serie A contro l’Udinese di Cioffi.

L’uomo decisivo è stato Paulo Dybala, attaccante argentino della Vecchia Signora, in scadenza di contratto. Il giocatore della Juventus è il protagonista delle pagine di calciomercato di queste settimane insieme a Dusan Vlahovic, bomber della Fiorentina nel mirino anche dei bianconeri di Andrea Agnelli. Il giocatore serbo potrebbe lasciare la Serie A già in questa finestra dei trasferimenti: attenzione all’Arsenal di Mikel Arteta, pronto a fare follie per il classe 2000.

I Gunners sono pronti ad avanzare un’offerta di circa 60 milioni di euro alla Fiorentina per Vlahovic, una proposta che potrebbe portare i Viola a privarsi del loro gioiello conteso anche dalla Juventus. Gli intrecci fra i bianconeri e l’Arsenal non sono però finiti qui: ci sono state delle chiacchierate in merito al futuro di Arthur, centrocampista centrale arrivato dal Barcellona che, finora, non ha mai veramente convinto con la maglia della Juventus.

Calciomercato Juventus, non solo Vlahovic e Arthur: nuovo nome

Ma il filo rosso che collega la Juventus di Allegri e l’Arsenal di Arteta non finisce qui. I bianconeri infatti sono a caccia di un terzino sinistro in grado di dare affidabilità, ma anche prospettiva. In quest’ottica, attenzione al nome di Kieran Tierney, laterale sinistro dell’Arsenal. Il giocatore classe 1997 ha una valutazione di 35 milioni di sterline, oltre 40 milioni di euro. Tierney potrebbe essere finito nei discorsi fra le due squadre proprio in merito ad Arthur, ma l’Arsenal al momento reputa il giocatore incedibile, sia in questo mese di gennaio che nella prossima estate.