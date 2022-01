Calciomercato, addio Inter: lo chiama Ranieri in Premier

Claudio Ranieri continua a guardare in Serie A per arrivare colpi in Premier al Watford: idea suggestiva, addio Inter

L’Inter continua a pensare a colpi interessanti nella zona centrale del campo, ma attenzione anche al Watford con Claudio Ranieri ancora protagonista in Premier League.

Nel mirino del club nerazzurro ci sarebbe stato il centrocampista della Sampdoria, Morten Thorsby, che potrebbe essere ceduto mettendo a segno un’importante plusvalenza da parte dei blucerchiati visto che era arrivato a parametro zero dall’Herenveen.

Il norvegese piace molto ormai da tempo all’allenatore Simone Inzaghi: nei giorni scorsi si era parlato anche di un possibile scambio di prestito con Stefano Sensi pronto a trasferirsi a Genova per tornare a mettersi in mostra dopo gli ultimi mesi ricchi di infortuni. Rivoluzione in casa blucerchiata con l’esonero ufficiale anche di Roberto D’Aversa: al suo posto pronto a firmare Marco Giampaolo, che sta limando dettagli sul proprio contratto.

Calciomercato, Thorsby piace anche a Ranieri

Come svelato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” ci sarebbe anche il forte interessamento di Claudio Ranieri, che vorrebbe portarlo direttamente in Premier League al Watford dopo che l’ha allenato proprio alla Sampdoria. Un intreccio di mercato suggestivo tra l’Inter e la società ligure: come svelato da Sky Sport Stefano Sensi avrebbe accettato il prestito di sei mesi per trasferirsi in blucerchiato. Un modo per ripartire tornando così a convincere il ct dell’Italia, Roberto Mancini, che ha sempre creduto nelle sue qualità.