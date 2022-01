Calciomercato, Milan beffato: il top in difesa vola in Spagna

Il Milan continua a pensare ad innesti funzionali nel reparto difensivo: il top potrebbe volare subito in Spagna

Tante idee suggestive di mercato in vista della seconda parte di stagione. Il Milan vuole mettere a segno colpi importanti per rinforzare il reparto difensivo.

Nel mirino del club rossonero ci sarebbe già da tempo il centrale del Lille, Sven Botman, classe 2000 che si sta mettendo in luce proprio in Ligue1. Il difensore olandese non dovrebbe partire a gennaio, ma in caso di offerta importante la società francese sarebbe disposta a parlarne.

Calciomercato, Botman ad un passo dalla Liga spagnola

Proprio nelle ultime ore è tornato a parlare il suo agente, Pedro Bravo, che ha svelato del suo assistito ai microfoni de ‘El Chiringuito tv’: “Botman si adatterebbe al Siviglia“. Una possibile beffa per il Milan, che ha seguito a lungo lo stesso centrale del Lille. Sarebbe un acquisto funzionale per Stefano Pioli, che è alla ricerca di elementi importanti nel reparto difensivo dopo gli infortuni di Tomori e Kjaer. Maldini e Massara avrebbero offerto fino a 20 milioni, ma la valuazione del Lille si aggira intorno ai 30-35 milioni.