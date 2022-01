Calciomercato Inter, contatti e beffa: accordo ad un passo

Clamorosa indiscrezione dalla Spagna, il club ha deciso la cessione del gioiello: contatti e addio vicinissimo

Un 2022 che non è ancora ufficialmente iniziato, almeno in campo, per l’Inter campione d’Italia in carica. La squadra di Inzaghi scenderà in campo questa sera per il big match contro la Lazio ma le attenzioni del club meneghino sono già tutto, o quasi, per l’attuale sessione di calciomercato. Diversi i nomi sia in entrata che in uscita che potrebbero modificare l’assetto del tecnico piacentino, entro il prossimo 31 gennaio. In tal senso, tra i partenti sembrano essere alte le possibilità che i nerazzurri salutino Perisic. Il croato è in scadenza tra sei mesi e c’è ormai da tempo un nome in particolare nel mirino di Marotta e Ausilio per rimpiazzarlo.

Si tratta di Lucas Digne, ex Roma e attualmente sotto contratto con l’Everton. Secondo quanto riportato da ‘Todofichajes.com’, la società inglese avrebbe ormai deciso di cedere già nel mercato invernale il terzino Lucas Digne. L’ex Roma avrebbe chiesto la cessione e stando a quanto riferito dal quotidiano iberico, la conferma arriverebbe direttamente da Rafa Benitez: “È stato molto chiaro, ho avuto un paio di conversazioni con lui e mi ha detto cosa pensa. Cosa ti aspetti che faccia, da allenatore, quando un calciatore vuole andarsene?”.

Inter, conferme svolta per il colpo Digne

Da chiarire la cifra che l’Everton ha intenzione di chiedere per il laterale francese, in scadenza nel 2025 con il club inglese e che ha collezionato fino ad ora 15 presenze ed 1 rete in EFL Cup.

Su Digne c’è da tempo l’interesse, come già detto, dell’Inter: ad avere la meglio però potrebbe essere un altro top club, sempre in Inghilterra. Si tratta del Chelsea di Thomas Tuchel che ha intenzione già a gennaio di rimpiazzare l’infortunato Chilwell.

Le trattative, viene riportato, vanno avanti ed il club di Roman Abramovich potrebbe portare Digne a Londra in prestito con obbligo di riscatto fissato a circa 35 milioni di euro.