Calciomercato, offrono lo scambio all’Inter: Sanchez nell’affare

Le ultime voci di calciomercato parlano di un interessamento nei confronti di Sanchez: offerto lo scambio all’Inter per il cileno

Il calciomercato dell’Inter non prevede chissà quali movimenti durante la sessione di gennaio. I nerazzurri, infatti, sono al completo in tutti i reparti e mister Inzaghi può disporre di una rosa di primissimo livello per tre competizioni da qui al termine della stagione.

Ma finché non scoccherà il gong finale il 31 non bisognerà abbassare la guardia. Marotta e Ausilio stanno già preparando il terreno per la prossima estate. Vedi ad esempio Onana – designato come futuro erede di Handanovic -, che ha già sostenuto le visite per i lombardi. E non è tutto: la dirigenza lavora anche sul fronte Ginter, altro obiettivo a parametro zero per giugno. Qualcosa, però, si starebbe muovendo pure in inverno.

Calciomercato Inter, scambio per Sanchez: la risposta

Il ‘Sun’ quest’oggi ha lanciato un’indiscrezione secondo la quale Alexis Sanchez sarebbe stato offerto a zero all’Everton. Il suo contratto è in scadenza nel 2023 – prezzo sui 10 milioni di euro -, perciò dovrebbe rescindere tra 6 mesi con l’Inter per poi raggiungere Rafa Benitez.

Gli inglesi, dal canto loro, avrebbero provato subito a prendere l’ex Barcellona con uno scambio di prestiti, tentando di inserire nell’affare il cartellino di Digne (valutato intorno ai 20-25 milioni di euro). Il laterale francese vuole dire addio subito ai ‘Toffees’, come confermato dal tecnico spagnolo. L’ex Roma piace non poco ai nerazzurri, ma questa proposta sarebbe sytata rispedita al mittente. L’Inter non vuole rinunciare a Sanchez adesso.