Milan, svolta Kessie: possibile retromarcia clamorosa

Il Milan prepara le mosse di calciomercato per il futuro e intanto valuta anche la situazione di Franck Kessie: c’è la svolta

È un momento importante quello che sta vivendo il Milan, che continua il suo percorso di crescita e vuole migliorare sempre di più i propri risultati per ambire a traguardi importanti. I rossoneri sono in piena lotta per lo scudetto e vogliono provare a sorpassare definitivamente l’Inter che al momento è in vetta alla classifica di Serie A.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, contatti e beffa: accordo ad un passo

Calciomercato Milan, poche offerte per Kessie: l’ivoriano potrebbe fare retromarcia

Il ‘Diavolo’ intanto continua a lavorare sul calciomercato per rinforzare la propria rosa e valuta anche i possibili rinnovi. C’è ancora da risolvere la situazione legata a Franck Kessie, che ha il contratto in scadenza nel mese di giugno 2022 e fino a questo momento non è stato trovato alcun accordo per quanto concerne il suo possibile rinnovo.

LEGGI ANCHE >>> Da Allegri allo spogliatoio, è caos: Juventus preoccupata

Nelle ultime settimane la sua permanenza al Milan sembrava sempre più lontana, ma oggi ‘La Gazzetta dello Sport’ non esclude nulla in merito al futuro dell’ivoriano. Al momento non sono arrivate offerte importanti per Kessie: l’agente continua la mediazione con altri club e si attende un’offerta da 8 milioni di euro all’anno che al momento non è mai arrivata.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, in Germania il dopo Alex Sandro: ‘scippo’ all’Inter

Per questo motivo il futuro di Kessie è più in bilico che mai: non è da escludere dunque che senza l’arrivo di offerte importanti il calciatore faccia retromarcia e decida di restare al Milan anche nelle prossime stagioni.