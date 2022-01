Da Allegri allo spogliatoio, è caos: Juventus preoccupata

Il pari contro il Napoli porta strascichi importanti in casa Juventus: diversi screzi nel gruppo di Massimiliano Allegri

La prima parte di stagione della Juventus ha deluso sotto quasi tutte le aspettative. Il gap con le squadre di vertice in Serie A sembra davvero difficile da colmare e Allegri, dopo il pari contro il Napoli, si prepara ad un’altra complicatissima sfida: la trasferta di Roma contro i giallorossi di Josè Mourinho. Un momento difficile quello che sta vivendo la squadra bianconera e che proprio contro il Napoli ha mostrato limiti, nervosismo e frustrazioni crescenti, in diversi big.

Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico ‘Dailymail’, durante la partita con gli azzurri vi sono stati diversi scontri accesi. Il rischio che lo spogliatoio ‘esploda’ nel momento più delicato della stagione è alto, concreto, palpabile. Ci sarebbe un’evidente spaccatura nello spogliatoio e, come viene riportato, durante la gara sia Chiesa che de Ligt avrebbero richiamato con decisione Adrien Rabiot.

Juventus, non solo Rabiot: polemiche e spogliatoio spaccato

Il francese (accostato anche alla Roma) è tra i maggiori imputati (e criticati) visto che non avrebbe ricoperto a dovere la mediana, risultando sterile anche in zona offensiva. In particolar modo l’ex capitano dell’Ajax non ha risparmiato Rabiot, gesticolando veementemente contro il compagno di squadra. Allegri ha provato a stemperare nel post gara, giustificando: “È giusto che i ragazzi cerchino di incoraggiarsi a vicenda”.

La situazione, però, appare assai diversa. Al centro del nervosismo vi è finito anche un altro dei titolarissimi del tecnico livornese: Juan Cuadrado. Il colombiano ha redarguito Chiesa dopo aver fallito un contropiede contro gli azzurri, alimentando la tensione nello spogliatoio.

La tensione in casa Juventus è dunque palpabile: ad Allegri il compito di risollevare le sorti in una stagione fino ad ora amarissima per la ‘Vecchia Signora’.