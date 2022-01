Juventus, in Germania il dopo Alex Sandro: ‘scippo’ all’Inter

Alex Sandro è approdato alla Juventus quasi sette anni fa per poco meno di 28 milioni di euro. Il suo contratto coi bianconeri scade a giugno 2023

I prossimi cinque-sei mesi potrebbero essere gli ultimi a Torino di Alex Sandro. La Juventus si sta infatti già muovendo sul calciomercato alla ricerca di un sostituto del brasiliano preso nell’agosto di quasi sette anni per poco meno di 30 milioni di euro.

I bianconeri vogliono disfarsi del laterale di Catanduva, quest’anno impiegato 24 volte da Max Allegri, per due semplici motivi legati tra loro: motivo di natura sportiva, considerato che da ormai un paio d’anni il rendimento dell’ex Porto è nettamente calato di livello rispetto alla fase iniziale della sua avventura alla Juve; motivo di natura economica, con l’ingaggio che supera gli 11 milioni di euro lordi. Tantissimi per un quasi 31enne e per un club, quello presieduto da Andrea Agnelli, deciso a dare un bel taglio al monte stipendi e allo stesso tempo a ringiovanire la rosa.

Alex Sandro vanta estimatori soprattutto in Premier League, ovviamente non in squadre di grande cabotaggio come Liverpool e Manchester City. Agente e intermediari sono già al lavoro, la cessione non è affatto semplice ma dei tentativi verranno fatti. Cherubini e soci puntano a realizzare almeno una quindicina di milioni di euro. Chi al suo posto? Attenzione al nome di Bensebaini, franco-algerino in forza al Borussia M’Gladbach e, come il numero 12 dei bianconeri, in scadenza di contratto fra un anno e mezzo. Il 26enne di Costantine nasce centrale ma col passare degli anni si è adattato sulla corsia mancina diventando uno dei migliori in circolazione. I tedeschi lo valutano 18-20 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, sfida all’Inter per Bensebaini: ecco l’offerta

Autore di 4 gol e attualmente gestito da famigliari, Bensebaini è da tempo già nel mirino dell’Inter. I nerazzurri pensano a lui sia per l’immediato, visto che Inzaghi ha chiesto un vice Perisic, che in ottica estate come eventuale rimpiazzo dello stesso croato il cui contratto termine alla fine della stagione. La Juve potrebbe tentare lo ‘scippo’ alla grande rivale offrendo 7 milioni di euro cash più il cartellino del 19enne difensore rumeno Dragusin adesso alla Sampdoria in prestito e valutato sugli 8 milioni.