“Un incubo per Ronaldo”: CR7 sempre più nel mirino

Il momento di Cristiano Ronaldo, dopo il tanto chiacchierato ritorno del campione lusitano al Manchester United: è un incubo

È stato uno dei trasferimenti più chiacchierati dello scorso calciomercato estivo. Un pò perchè arrivato last minute, in una situazione di incertezza generale in casa Juventus. Un pò perchè quello all’Old Trafford è stato il grande ritorno del figliol prodigo Cristiano Ronaldo nel club che lo ha consacrato come uno degli attaccanti più forti della storia recente del calcio. Il cinque volte Pallone d’Oro si aspettava, però, un impatto diverso nella sua seconda esperienza con la maglia dei ‘Red Devils’.

Stando a quanto riportato dal quotidiano britannico ‘The Sun‘, il ritorno da favola di CR7 al Manchester United si sarebbe trasformato in un vero e proprio incubo. Il portale sostiene come il portoghese sia tornato per fare la differenza, tornare ad alzare la Champions League e provare a regalare il titolo di campione d’Inghilterra al Manchester United: la realtà, però, è molto lontana dalle aspettative dell’ex juventino.

Dalla Juve allo United: l’incubo di Cristiano Ronaldo

Dopo il recente ko in casa contro il Wolverhampton, i ‘Red Devils’ sono scivolati a -22 dal City capolista, al settimo posto che li allontana ancor di più da un posto per la prossima Champions. L’approdo di Rangnick in panchina non ha portato alla svolta sperata e l’asso lusitano fino ad ora ha collezionato 14 reti e 3 assist in 22 apparizioni stagionali.

Numeri lontani da quelli con i quali ha detto addio, poco più di quattro mesi fa, alla ‘Vecchia Signora’. Ronaldo, infatti, aveva siglato ben 36 reti, con 4 assist in 44 presenze tra campionato e coppe. “A questo punto sarà fortunato se aggiungerà la medaglia dell’FA Cup al suo bottino”, ha concluso il giornale inglese.

Un ruolino di marcia impressionante che pare adesso decisamente improbabile possa ripetersi nella seconda parte di stagione con la squadra di Rangnick.