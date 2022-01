Il Barcellona spinge per avere Alvaro Morata e potrebbe stavolta mettere sul piatto un’altra proposta: le ultimissime notizie di calciomercato Juventus

La Juventus è alla vigilia della difficilissima sfida in casa contro il Napoli di Luciano Spalletti. I bianconeri, che hanno chiuso al meglio il 2021, si trovano ora a quattro punti di distanza dalla zona Champions, quindi dal quarto posto occupato dall’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Inoltre, la Vecchia Signora, se dovesse vincere contro gli azzurri di Luciano Spalletti, si troverebbe in un baleno ad appena tre punti di distacco dalla squadra partenopea dopo essere caduta a ben quattordici punti di distanza all’inizio del campionato. Nel frattempo, tiene banco la sessione di calciomercato anche in casa Juventus, con Alvaro Morata che potrebbe lasciare già a gennaio.

Il centravanti spagnolo, di proprietà dell’Atletico Madrid, è un serio obiettivo del Barcellona che vuole rivoluzionare la squadra in questo mese di gennaio. La Juventus però, prima di privarsi di Morata, vorrebbe trovare un rimpiazzo e il club blaugrana potrebbe aver trovato una soluzione.

Calciomercato Juventus, la nuova proposta del Barcellona

Il Barcellona di Xavi, per arrivare ad Alvaro Morata, avrebbe trovato una nuova proposta: stiamo parlando del prestito di sei mesi di Luuk de Jong, centravanti olandese di proprietà del Siviglia a titolo temporaneo in maglia azulgrana. L’ipotesi però non scalda particolarmente la dirigenza della Juventus che avrebbe rispedito al mittente la proposta del Barcellona con un no abbastanza deciso e secco. Gli obiettivi, per rimpiazzare Morata, restano sempre gli stessi con, in cima, il nome di Mauro Icardi, bomber del PSG di Mauricio Pochettino.