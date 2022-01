Calciomercato Juve, la clamorosa ipotesi di scambio col Chelsea: cifre e dettagli

Calciomercato Juve: anche i bianconeri alla finestra per Romelu Lukaku. La clamorosa ipotesi di scambio col Chelsea

Sembra essere rientrato il caso Lukaku nel Chelsea di Tuchel. Ieri l’attaccante belga ha incontrato l’allenatore e la società e il confronto avrebbe portato ad una riappacificazione tra le parti.

È anche atteso un comunicato ufficiale da parte del club londinese, con l’ex Manchester United che è già pronto a tornare in campo contro il Tottenham di Conte. L’investimento fatto in estate dai ‘Blues’ per acquistarlo dall’Inter è troppo importante per arrivare subito alla rottura definitiva: salvo ulteriori sorprese Lukaku e il Chelsea andranno avanti insieme almeno fino al termine della stagione. Lo strappo con Tuchel, però, è ormai segnato e non è escluso che le parti possano separarsi a fine anno. E potrebbe anche nascere un clamoroso affare con la Juventus: tutte le cifre e i dettagli.

Calciomercato Juve, Chelsea alla finestra per Chiesa: la richiesta dei bianconeri

Come noto, il Chelsea è in prima fila per Federico Chiesa e pronto all’assalto soprattutto se i bianconeri non dovessero centrare la qualificazione alla prossima Champions League. I ‘Blues’ hanno già sondato il gioiello azzurro dopo Euro 2020, trovando però tutte le porte chiuse.

Nel prossimo calciomercato estivo lo scenario potrebbe essere diverso, ma la Juventus non fa sconti. Chiesa è valutato oltre 100 milioni di euro e in caso di assalto del Chelsea Cherubini potrebbe chiedere proprio Lukaku, alla luce della situazione nel club londinese. Per il momento siamo nel campo del fantamercato, ma anche nel mercato reale c’è ormai da aspettarsi di tutto.

