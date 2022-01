Calciomercato Juventus, rinnovo in bilico | | Maldini prova lo ‘sgarbo’

Juventus attesa dalle sfide con Napoli, Roma e Inter. Intanto, la dirigenza valuta il rinnovo contrattuale di Bernardeschi. All’ombra una big della Serie A

La ripresa del campionato e del calciomercato accende i riflettori sui giocatori che andranno in scadenza a giugno 2022. In casa Juventus, in particolare, ci sono diverse situazioni ancora da risolvere: da Dybala (fine contratto) a Morata (fine prestito) per non dimenticare Federico Bernardeschi.

Il 27enne esterno bianconero, arrivato dalla Fiorentina nel 2017, sta disputando una delle migliori stagioni da quando gioca con la maglia della Juventus. La sensazione è quella che la vittoria ad Euro 2020, con tanto di gol nei rigori decisivi contro Spagna e Inghilterra, abbia dato fiducia a Bernardeschi.

Lo stesso Allegri, lo ha schierato in 19 occasioni in questa prima parte di stagione, di cui 15 da titolare. La rete siglata nell’ultimo match dell’anno contro il Cagliari, è stata la ciliegina sulla torta di un 2021 da incorniciare per l’ala bianconera. Intanto, l’eventuale ingaggio a parametro zero stuzzica Paolo Maldini.

Calciomercato Milan, idea Bernardeschi a parametro zero

Il Milan potrebbe ingaggiare Federico Bernardeschi a giugno 2022. Paolo Maldini sarebbe infatti pronto ad offrire un contratto quadriennale da 3 milioni. Molto dipenderà dalle volontà del giocatore, ormai punto fermo dell’undici di Allegri.

Non tutti in casa Juventus sarebbero convinti nel rinnovare il contratto di Bernardeschi, nonostante i sei assist sfornati in stagione. Il Milan potrebbe dunque cogliere l’occasione per andare a ricoprire il tassello che lascerà vuoto Franck Kessiè a giugno.