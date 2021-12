Arteta cambia i piani di mercato dell’Arsenal e vira sul talento della Juventus: i dettagli

Il Barcellona continua a cercare un rinforzo in attacco. Nonostante i conti in rosso, l’addio inaspettato al calcio di Sergio Aguero, ha costretto la società a intervenire sul mercato per continuare ad essere almeno competitiva in Spagna. Intanto, però, si fa sempre più calda la situazione legata ad uno dei grandi talenti inespressi del club catalano.

Stiamo parlando di Philippe Coutinho, talento puro ma incostante nel rendimento, che al Barcellona non è quasi mai riuscito ad emergere. Neppure con l’arrivo sulla panchina di Xavi il suo ruolo nel Barça sembra essere cambiato. Coutinho, infatti, è relegato in panchina e ha disputato solo 12 partite in Liga, quasi tutte da subentrato, realizzando appena 2 gol. A farsi sotto per il brasiliano era stata la Juventus ma di recente sembra che ad affondare il colpo sia l’Arsenal su consiglio di Arteta, come riportato da ‘elnacional.cat’. I Gunners credono ancora nelle qualità dell’ex Inter e sono molto attenti al talento, come dimostrano i casi recenti di Odegaard e Saka. Sembrava tutto avviato per il passaggio di Coutinho dal Barcellona all’Arsenal ma nelle ultime ore sembra cambiato tutto.

Arteta molla Coutinho e vira su Kulusevski

L’Arsenal nelle ultime ore, infatti, sembra aver cambiato i suoi piani di mercato, mollando la pista Coutinho. Arteta sembrerebbe molto colpito dal talento del trequartista della Juventus, Dejan Kulusevski. Lo svedese, arrivato nell’estate del 2020 dal Parma, non è ancora definitivamente esploso in bianconero. Appena 4 gol in 35 partite con Pirlo lo scorso anno e solo una rete quest’anno, in Champions, mentre è ancora a secco in campionato. Numeri che non esaltano il talento che invece il ragazzo ha dimostrato di avere al Parma quando in Serie A realizzò 10 gol e 9 assist.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, addio e scambio da 40 milioni per l’erede di Szczesny

Arteta è convinto che Kulusevski sia il profilo giusto per rinforzare il suo Arsenal, ancor più di Coutinho che anche per età non può più dare le garanzie di un tempo, nonostante in Premier League abbia espresso il suo miglior calcio, con la maglia del Liverpool. L’Arsenal prepara l’affondo a Kulusevski in vista del mercato di gennaio.