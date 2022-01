Inzaghi cerca un vice Perisic: tentativo di scambio in Bundesliga

Simone Inzaghi chiede un rinforzo sulla fascia per far rifiatare Perisic. La strategia di Marotta

L’Inter è al lavoro in vista della ripresa del campionato. In pochi giorni i nerazzurri affronteranno Bologna, Lazio e la Juventus in Supercoppa Italiana. L’inizio del calciomercato inoltre, permette a Marotta di cercare dei tasselli per completare la rosa più competitiva della Serie A.

Simone Inzaghi avrebbe richiesto a Marotta e Ausilio un vice Perisic. Il croato – in scadenza a giugno 2022 -, ha raccolto 23 presenze, 4 reti e 2 assist in questa prima parte di stagione. L’esterno che piace al tecnico è Filip Kostic, ala sinistra (può giocare anche sulla destra) dell’Eintracht Francoforte. I dirigenti dell’Inter avrebbero individuato la contropartita da proporre ai tedeschi ma il giocatore preferisce rimanere a Milano.

Calciomercato Inter, strada in salita per l’arrivo di Kostic

Si tratta di Vecino, il centrocampista uruguaiano in scadenza contrattuale a giugno 2022. L’Inter sarebbe disposta a ‘sacrificarlo’ a gennaio pur di arrivare a Kostic. Lo scoglio sembra al momento insormontabile: entrambi i calciatori preferiscono restare nella rispettive squadre, rimandando eventualmente la questione all’estate. Kostic infatti, ha il contratto in scadenza a giugno 2023 e potrebbe cambiare maglia qualora non trovasse l’accordo con l’Eintracht.