Calciomercato, ‘addio’ Juventus: Barcellona o Newcastle

Juventus al lavoro in vista della ripresa del campionato. Sul fronte mercato, è duello con gli inglesi per l’ingaggio di un attaccante

La Juventus si appresta a riprendere il cammino in campionato affrontando Napoli e Roma nel giro di tre giorni. Non solo, dopo appena 72 ore dalla sfida con i giallorossi, i bianconeri sfideranno l’Inter in Supercoppa Italiana. Un avvio in salita e tormentato anche dalle voci di calciomercato che vedono Morata e Dybala vicini all’addio.

La Joya argentina non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo contrattuale e da gennaio potrebbe potenzialmente accordarsi con un altro club. Sullo spagnolo – in prestito dall’Atletico Madrid fino a giugno 2022 – è piombato il Barcellona: Xavi lo vorrebbe subito a gennaio. La situazione ‘costringe’ Cherubini a ricercare un attaccante, sfruttando le occasioni che propone il mercato. Proprio in casa Barcellona c’è Ousmane Dembelè, prossimo alla scadenza contrattuale. Secondo ‘Donbalon.com’, Juventus e Newcastle sarebbero interessate all’ingaggio del francese a parametro zero.

Calciomercato Juventus, insidia Newcastle per l’ingaggio di Dembelè

Dembelè è stato spesso tormentato da infortuni ma ha un talento indiscutibile che ha fatto lievitare il suo valore a 130 milioni di euro nel 2017, quando è passato dal Borussia Dortmund agli spagnoli. Con la maglia blaugrana ha disputato 126 match in cinque stagioni, realizzando 30 reti e 24 assist.

Qualora non dovesse trovare l’accordo con il Barcellona, il futuro di Dembelè potrebbe essere a tinte bianconere: Juventus e Newcastle potrebbero ingaggiarlo a giugno anche se l’offerta degli inglesi supera attualmente quella della Vecchia Signora.