Assalto dalla Spagna al big dell’Inter: cash e contropartita

Skriniar finisce nel mirino del Barcellona. I dettagli sull’offerta dei blaugrana

L’Inter inizia l’anno nuovo in testa alla classifica. Il vantaggio di quattro punti sui cugini del Milan dovrà essere quantomeno mantenuto per bissare il trionfo della passata stagione. Uno dei punti di forza della nuova Inter di Simone Inzaghi è senz’altro la difesa, con 15 gol subiti in 19 partite.

Meglio ha fatto solo il Napoli – 14 reti subite – ma il risultato è straordinario considerando la predisposizione dell’undici di Inzaghi all’attacco. Non a caso, i nerazzurri, pur privi di Lukaku, hanno infilato per ben 49 volte le difese avversarie, chiudendo il 2022 in testa anche alla classifica dei gol segnati. Il baluardo della linea difensiva è Milan Skriniar, 26enne slovacco da cinque stagioni in nerazzurro. Il centrale, in scadenza a giugno 2023, sarebbe finito nel mirino del Barcellona di Xavi.

Calciomercato Inter, Skriniar nel mirino del Barcellona di Xavi

Milan Skriniar è uno dei giocatori maggiormente impiegati da Simone Inzaghi. Le uniche due partite saltate in questa stagione le ha passate in panchina per il turnover adottato dal mister prima della Champions League. A febbraio compirà 27 anni ed è attualmente uno dei difensori più forti in Europa.

Stando alle indiscrezioni di Interlive.it, il Barcellona sarebbe disposto ad offrire 30 milioni di euro più il cartellino del baby Mingueza per portarlo alla ‘corte’ di Xavi.