Scamacca alla Juventus, scoppia la polemica: “Non vale quei soldi”

Non tutti i tifosi della Juventus sembrano essere convinti dell’obiettivo bianconero per rinforzare l’attacco: ecco i commenti

La Juventus sta continuando a lavorare per l’attacco e ogni giorno che passa può portare informazioni in più. L’obiettivo primario è Dusan Vlahovic ma sembra molto difficile che si arrivi a lui per i costi e per l’agguerrita concorrenza: nelle ultime ore infatti sta prendendo piede l’ipotesi Gianluca Scamacca per l’attacco bianconero.

Calciomercato Juventus, obiettivo Scamacca: i tifosi si dividono

Quest’oggi ‘La Gazzetta dello Sport’ ha parlato di una possibile offerta da parte della Juventus verso il Sassuolo per il giovane attaccante. Si partirebbe da 30-35 milioni di euro e un contratto pluriennale da 1.5 milioni di euro a stagione. L’eventuale arrivo di Scamacca però non metterebbe d’accordo tutti.

I tifosi infatti sembrano essere divisi riguardo un possibile ingaggio del classe 1999. L’opinione più diffusa è probabilmente quella di voler puntare su di lui ma non alle cifre di cui si sta parlando. Il sogno dei sostenitori bianconeri poi resta Dusan Vlahovic ma chiaramente tutti sanno che è molto difficile arrivarci.

Scamacca a me piacerebbe vederlo titolare per una stagione intera nella stessa squadra per capire davvero il livello, certo è che se puntiamo di lui vuol dire che Vlahovic non verrà di sicuro — fabio (@fabio200908) December 28, 2021

#Scamacca è un calciatore che, negli ultimi mesi, ho un po' rivalutato. Ottime doti fisiche, buon senso del gol e ampi margini di miglioramento lo rendono sicuramente un buonissimo prospetto. Su una cosa, però, non ho cambiato idea: non vale attualmente 40 milioni. #Juventus — Gianpaolo (@Gianpaolo_5) December 27, 2021

Sinceramente quei tifosi che denigrano l'opzione #Scamacca non li capisco. #Vlahovic è certamente l'uomo dell'anno e la prima scelta ma non è assolutamente facile scegliere tra i 2 ed infatti io non sceglierei… — Massimo Crocetti (@max_cromax) December 27, 2021

Lo devo dire: Se il tuo obiettivo è #Vlahovic è fuori ogni logica ripiegare su un Icardi di turno per sei mesi, dispendio di risorse inutili Piuttosto far giocare Kaio Jorge o Soulé se i titolari fanno cilecca sotto porta#Scamacca è acerbo per un grande club — Plusvalentus FC (@LordGalurd) December 27, 2021

Boga 22 mln

Scamacca 40 mln Mi sfugge qualcosa Comunque io prenderei 2 Boga con quei soldi — Francis J. Underwood (@FrancisJUnder12) December 27, 2021

40 milioni per Scamacca ? Ma siete pazziiiiii? — Floriana (@floraa93) December 27, 2021

Morata 20/21: 44 partite 20 gol e 12 assist

Scamacca in Serie A: 48 partite 14 gol e 2 assist Se è questo l’attaccante da strapagare siamo messi bene… Anche se non mi piace, ha dimostrato di avere dei colpi e merita, ma buttare soldi mi sembra esagerato, che ha dimostrato? — AverageJuventinoGuy (@AJG_Official) December 27, 2021

Dunque sono tanti i dubbi inerenti al possibile colpo Scamacca: non tutti credono in lui e in una crescita anche in un top club.