Juventus, rinnovo Dybala rinviato: l’ombra dell’Inter

La Juventus deve fare i conti con il ‘nodo’ legato al futuro di Dybala: ipotesi sorprendente per giugno

L’inizio di stagione della Juventus non è stato dei migliori. Nonostante la recente ripresa in Serie A, la squadra di Massimiliano Allegri resta lontana ben 12 punti dall’Inter capolista e 4 dall’Atalanta che occupa l’ultimo posto utile per qualificarsi alla prossima Champions League. In attesa di scendere in campo dopo la sosta per il big match contro il Napoli, la ‘Vecchia Signora’ è già concentrata sul calciomercato. Tra gennaio e giugno possono esserci diverse novità, con un ‘nodo’ spinoso da sciogliere il prima possibile.

LEGGI ANCHE >>>Milan, doppio colpo gratis: sgarbo a Juventus e Inter

Si tratta chiaramente di Paulo Dybala e del suo futuro nella Torino bianconera. La ‘Joya’ è in scadenza il 30 giugno 2022 con la Juventus ed i discorsi per il rinnovo, che vanno avanti ormai da diversi mesi, non hanno ancora portato a nulla. Il 28enne di Laguna Larga è attualmente indisponibile ma dovrebbe tornare agli ordini di Allegri proprio per la sfida contro la squadra di Spalletti. Per il prolungamento dell’argentino, però, spuntano novità importanti.

LEGGI ANCHE >>>Tentazione per Inter e Juventus: il Psg offre l’occasione ghiotta

L’Inter sogna Dybala: lo scenario

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il rinnovo del 10 bianconero è tutto da ridiscutere. I continui infortuni del talento ex Palermo ed un rendimento tra alti e bassi, può quindi rallentare l’ipotetico accordo tra le parti. Ecco quindi che all’orizzonte resta vigile l’Inter, una possibilità che può diventare sempre più concreta visto lo storico interesse dell’ad Marotta che conosce bene l’attaccante argentino.

In estate, dunque, in caso di mancato prolungamento, il futuro di Dybala potrebbe clamorosamente tingersi di nerazzurro: questo, almeno, è il sogno della dirigenza campione d’Italia.

LEGGI ANCHE >>>Addio Juventus, Raiola ha deciso: contatti con il presidente

Situazione dunque in divenire, con Dybala che ha fino ad ora collezionato 8 reti e 4 assist in 17 presenze complessive.