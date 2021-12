Tentazione per Inter e Juventus: il Psg offre l’occasione ghiotta

Occasione dal Paris Saint-Germain per Inter e Juventus: i due club monitorano un esonero della società francese

Il Paris Saint-Germain vende e per le big italiane potrebbero essere diverse le occasioni. A Parigi hanno la necessità di fare cassa per ridurre le perdite che ammontano ad oltre duecento milioni.

Gennaio non è certo il momento migliore per incassare soldi da eventuali cessioni ma Leonardo proverà a piazzare gli esuberi presenti nella rosa di Pochettino. Questo si traduce, inevitabilmente, in occasioni per le società che hanno la necessità di rinforzarsi e che vanno a caccia di eventuali occasioni. Ne sono un esempio Juventus e Inter che scandagliano il mercato alla ricerca del profilo giusto: potrebbe esserlo proprio uno dei calciatori che a Parigi sono pronti a cedere. Si tratta di Thilo Kehrer, difensore tedesco classe 1996, con il contratto in scadenza nel 2023.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, de Ligt come Zidane: via e triplo colpo in Serie A

Calciomercato, Juventus e Inter si sfidano per Kehrer: il prezzo

Proprio quest’ultimo aspetto rende Kehrer particolarmente appetibile. La sua valutazione, infatti, non potrebbe essere molto alta e si attesa intorno ai 15 milioni di euro. Una cifra che ingolosisce sia Juventus che Inter. I bianconeri hanno bisogno di rinforzi, considerato che Chiellini è ormai a fine carriera e aleggia il fantasma della cessione di de Ligt.

LEGGI ANCHE >>> Inter, sfida al Real Madrid | L’asta parte da 70 milioni

D’altro canto, anche i nerazzurri hanno la necessità di intervenire nel reparto difensivo e il 25enne tedesco rappresenta un profilo già seguito da Ausilio ai tempi dello Schalke. Nel pieno della maturità calcistica, con un’ottima esperienza a livello internazionale ed ha un prezzo abbordabile: Kehrer per Inter e Juventus potrebbe rappresentare il profilo ideale per piazzare il colpo. Il Psg vende, le big italiane pensano all’assalto.