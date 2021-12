L’Inter accontenta Inzaghi: pronte le cessioni per il super colpo

Il rinnovo con l’Inter può portare al grande colpo per Simone Inzaghi: via alle cessioni per l’arrivo del big

Il 2021 dell’Inter si chiude con la vetta raggiunta in Serie A, al giro di boa, e con grande ottimismo per il prosieguo della stagione per i campioni d’Italia. Simone Inzaghi, in breve tempo, ha conquistato tutti ed il rinnovo contrattuale (attualmente è in scadenza nel 2023) appare ormai scontato. Il tecnico piacentino sarà accontentato anche in sede di calciomercato, dove sono diversi i nomi che negli ultimi mesi sono stati avvicinati ai colori nerazzurri.

In tal senso, Marotta e Ausilio avrebbero in mente una serie di cessioni tra gennaio e giugno che possono regalare un importante tesoretto da reinvestire, per un grande colpo. Un profilo di primo piano, tanto caro all’allenatore dell’Inter: si tratta di Sergej Milinkovic-Savic. Il serbo, è ormai chiaro, saluterà la Capitale nei prossimi mesi e la pista che potrebbe portarlo sotto la Madonnina, nonostante il forte interesse della Juventus, è destinata a diventare caldissima.

Inter, via alle cessioni per il colpo Milinkovic-Savic

Diversi dunque i nomi in uscita che possono dare ampio spazio di manovra ai dirigenti nerazzurri per accontentare le richieste di Lotito, che per il serbo chiede non meno di 70 milioni di euro. Da Stefano Sensi a Vecino, passando per Brozovic e Perisic (che, comunque, spingono per rinnovare). A salutare sarà con ogni probabilità Arturo Vidal che non rappresenta più una priorità per i campioni d’Italia.

Ma attenzione, anche, ad un grosso sacrificio che la ‘Beneamata’ potrebbe compiere a giugno: si tratta di Stefan de Vrij che, senza rinnovo oltre il 2023, porterebbe una cifra comunque importante da reinvestire per il gioiello della Lazio.

Situazione dunque in divenire: il grande sogno di Inzaghi è Milinkovic-Savic e l’Inter proverà a regalare il serbo al tecnico piacentino durante la prossima estate.