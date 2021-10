La Juventus fiuta il colpaccio: maxi scambio e cash per Milinkovic

La Juventus da tempo segue l’evoluzione del futuro di Milinkovic-Savic. Il centrocampista della Lazio potrebbe arrivare con un maxi scambio

Sergej Milinkovic-Savic è, ormai da diverse stagioni, uno dei migliori centrocampisti della Serie A. Un talento indiscutibile che ha dimostrato caratteristiche rare nell’intero panorama europeo. Abbina, infatti, grande fisicità a una qualità tecnica invidiabile. Claudio Lotito ha sempre sparato alto per il suo centrocampista, ma la sua situazione al Napoli richiede grande attenzione. Infatti, anche contro il Bologna il centrocampista serbo è stato sostituito e in questa stagione ha brillato a corrente alterna. Il futuro potrebbe essere in bilico e la Juventus in primissima fila per calciatore di Maurizio Sarri.

Milinkovic e il pressing della Juventus: scambio e cash per arrivare a Torino

L’operazione non è semplice, questo è chiaro. La Juventus, però, potrebbe provarci con un maxi scambio che coinvolgerebbe calciatore di livello indiscusso. Innanzitutto, occhio a Weston McKennie che non sta replicando le ottime partite dell’anno scorso e che potrebbe essere inserito nell’affare con una valutazione da 30 milioni di euro. Quindici in più rispetto a Luca Pellegrini che potrebbe far comodo a Sarri. Due nomi che comunque non basterebbe a colmare la valutazione di Milinkovic, ferma sui 70-75 milioni. Per questo, servirebbe anche una parte cash da circa 30 milioni per tentare di chiudere l’affare.