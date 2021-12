Assalto all’esterno del Milan | Maldini propone lo scambio più cash

Milan, Leao piace al Napoli per il dopo Insigne. Paolo Maldini propone lo scambio per giugno

La sfida del diciottesimo turno di Serie A non è l’unica occasione nella quale si incontreranno Milan e Napoli. Le due società, potrebbero presto incontrarsi per parlare di calciomercato. Gli azzurri in particolare, starebbero pensando ad un rossonero per il ‘dopo-Insigne’.

Una prima parte di stagione tutto sommato positiva quella di Milan e Napoli. Entrambe hanno giocato un buon calcio e sono state in testa per lunghi tratti. L’Inter ha avuto il merito di approfittare dei passi falsi ma in ogni caso il discorso scudetto riguarda tutte e tre le squadre.

A partire da gennaio, i partenopei potrebbero perdere il capitano Lorenzo Insigne: il contratto del numero 24 non è stato ancora rinnovato e i sei mesi che mancano alla scadenza permettono al fantasista di accordarsi con un altro club per il prossimo campionato. La situazione obbliga Giuntoli a muoversi per cercare il suo sostituto. Alla dirigenza napoletana, piace molto l’esterno del Milan Leao.

Calciomercato Milan, scambio Leao-Fabian Ruiz con il Napoli

Leao è apparso in piena crescita in questa prima parte di campionato, raccogliendo 19 presenze e 5 reti tra Serie A e Champions League. Il portoghese non farà parte delle ultime due partite del 2021 a causa di un infortunio, in ogni caso resta vivo l’interesse degli azzurri.

Il Napoli avrebbe bussato alla porta del Milan per chiedere Leao. Secca la risposta di Maldini, disposto a fare a meno di una pedina fondamentale solo in cambio di Fabian Ruiz più un eventuale conguaglio a favore del club di De Laurentiis.