Pioggia di tweet contro Franck Kessie. Il centrocampista rossonero nel mirino dei social nel primo tempo della sfida col Napoli

Molte critiche nei confronti di Franck Kessie: l’avvio di gara contro il Napoli non convince i tifosi rossoneri, particolarmente critici con il giocatore ivoriano come si evince dai tanti tweet.

I social network non perdonano. Franck Kessie è stato oggetto di numerose e feroci critiche nel primo tempo della sfida tra Milan e Napoli. In particolar modo, i tifosi rossoneri hanno criticato la scarsa intesa tra l’ex Atalanta e Krunic, altro giocatore la cui prestazione non ha convinto fino a questo momento.

Tantissimi i tweet pubblicati nel corso della prima frazione di gioco da parte di tifosi rossoneri inviperiti per la prestazione del centrocampista classe ’96 che propri oggi spegne venticinque candeline. Un compleanno da dimenticare, almeno fino a questo momento. “Non si regge in piedi manco per sbaglio oggi” scrive uno dei tantissimi utenti infuriati per la performance di Kessie.

Kessie non si regge in piedi manco per sbaglio oggi — מתיא מאָנטואָראָ (@JeriCool94) December 19, 2021

Napoli – Milan, Kessie nel mirino dei social

Come detto in precedenza, ai tifosi non convince l’intesa tra Kessie e Krunic, apparsi più che in difficoltà in diverse occasioni. “Krunic e Kessie di nuovo. Sono soli e cadono entrambi a terra. Ma che cos’è? Abbiamo più intesa io Caganoglu che odio a sto punto” scrive un tifoso rossonero, mentre qualcun altro chiede a Stefani Pioli di sostituirlo il prima possibile.

Krunic e Kessie di nuovo.

Sono soli e cadono entrambi a terra. Ma che cos’è? Abbiamo più intesa io Caganoglu che odio a sto punto.#MilanNapoli — RamboDeNa (@na2_de) December 19, 2021

Una prestazione finora opaca in un campionato comunque positivo per Franck Kessie. Fino a questo momento il calciatore originario della Costa d’Avorio ha giocato venti partite tra campionato e Champions League, riuscendo anche a realizzare tre gol ed un assist. Eppure la prova di questa sera finora ha lasciato molto a desiderare, tra passaggi sbagliati e controlli rischiosi, tanto da spingere qualcuno a “suggerire” di fargli indossare scarponi da scalata.

Datele a Kessie, magari inizia a reggersi in piedi. Tanto i passaggi li sbaglia comunque…. pic.twitter.com/kzLKO3908O — Let Moncada Cook (@letMoncadacook) December 19, 2021