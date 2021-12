Calciomercato Juventus, addio a giugno | Si offre al Milan

Ultimo match dell’anno per la Juventus. Martedì arriva il Cagliari allo Stadium. Intanto si valuta la situazione del giocatore in prestito

Archiviata la trasferta di Bologna, la Juventus si appresta a chiudere l’anno solare nella sfida casalinga contro il Cagliari. I sardi hanno incassato una pesante sconfitta dall’Udinese ed arriveranno a Torino senza nulla perdere. In attacco, Massimiliano Allegri dovrebbe schierare Alvaro Morata, a segno nelle ultime tre trasferte.

Dopo il ko casalingo con l’Atalanta, la Juventus ha inanellato una striscia positiva di risultati caratterizzata da tre vittorie ed un pareggio. I 10 punti conquistati non permettono comunque ai bianconeri di navigare in ‘buone acque’, considerando la distanza di ben dodici punti dall’Inter capolista. Per risollevare la situazione, la dirigenza potrebbe muovere qualcosa già nella sessione di mercato di gennaio, senza tralasciare la strategia per l’estate. Tiene banco la questione legata al prestito di Morata, soprattutto dopo alcune indiscrezioni arrivate dalla Spagna.

Calciomerato Juventus, niente riscatto per Morata: può andare al Milan

Il cartellino di Alvaro Morata è di proprietà dell’Atletico Madrid. Ritornato a Torino nell’estate 2020, ha totalizzato 27 reti in 64 presenze in questo anno e mezzo. Al termine di questa stagione, i bianconeri dovranno decidere se riscattare il giocatore – prezzo 35 milioni di euro – oppure farlo tornare dai Colchoneros.

Secondo ‘todofijaches.com’, la Juventus non riscatterà lo spagnolo ma allo stesso tempo l’Atletico Madrid non sarebbe disposto a reintegrarlo in rosa. L’intenzione di Morata sarebbe quella di restare comuque in Italia. In tal senso, potrebbe farsi avanti con il Milan, destinato a dire addio a Zlatan Ibrahimovic al termine del campionato.