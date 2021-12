Calciomercato, riecco Gattuso: corsa a quattro in panchina

La Serie A potrebbe vedere ancora un esonero, dopo il brutto ko in campionato: il sogno è Gennaro Gattuso

Manca ormai pochissimo alla fine del 2021. Oltre a quella odierna, un solo turno in Serie A prima che l’anno volga al termine, lasciando spazio poi al calciomercato dal prossimo 4 gennaio. In tal senso, non solo entrate e uscite per quanto riguarda i giocatori ma anche in panchina qualcosa potrebbe cambiare nel breve periodo. Un’altra panchina di Serie A cambierà guida, con ogni probabilità dopo la sosta, ed è quella del Cagliari. Il pesantissimo tonfo contro l’Udinese costerà caro a Walter Mazzarri che, con ogni probabilità, dovrebbe guidare la squadra nell’ultima partita dell’anno contro la Juventus per poi lasciare spazio, da gennaio, ad un nuovo allenatore.

Il tweet di scuse della società sarda, al termine dello 0-4 all’Unipol Domus, parla chiaro: le strade della società rossoblù e del tecnico di San Vincenzo si divideranno molto presto. In conferenza stampa, il ds Capozucca è stato perentorio, come riportato dal sito ufficiale del Cagliari: “Bisognerebbe stare tutti zitti, non ci sono parole per giustificare una prestazione del genere. Le scuse vanno fatte a tutti, quando perdi così puoi solo scusarti con un sentimento di vergogna. Porto anche le scuse del mister, che è sicuramente provato per quanto accaduto oggi. L’unica certezza è che Walter Mazzarri rimane l’allenatore del Cagliari tuttavia c’è qualcuno che non è degno di indossare la nostra maglia”.



Cagliari, post Mazzarri: quattro nomi in lista

In tal senso, sono quattro le piste per raccogliere l’eredità di Mazzarri. Il grande sogno porta a Rino Gattuso, che ha solo sfiorato le panchine di Fiorentina e Tottenham ed è ancora svincolato.

Resta possibile il ritorno di Semplici, mentre De Biasi potrebbe arrivare solo se riuscisse a liberarsi dall’attuale accordo con l’Azerbaigian.

Occhi puntati anche su Roberto Donadoni che ha già allenato il Cagliari dal novembre 2010 all’agosto 2011 ed è attualmente senza squadra. Ecco il tweet di scuse dei sardi: