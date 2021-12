Conte non dimentica l’Inter: nel mirino il top player per gennaio

Antonio Conte sembrerebbe non dimenticare l’Inter, e mette nel mirino un top player nerazzurro per portarlo al Tottenham a gennaio

L’Inter continua a macinare vittorie, e dopo il passaggio agli ottavi di Champions League è arrivata anche la vetta della classifica di Serie A. Nel frattempo si avvicina sempre di più la sessione invernale di calciomercato, dove a preoccupare sono le uscite.

Infatti i nerazzurri hanno una rosa abbastanza profonda e potrebbero anche decidere di non intervenire in entrata. Ma attenzione alle possibili uscite. A mettere il mirino in casa Inter potrebbe ancora una volta essere Antonio Conte, ex tecnico interista che potrebbe tentare di strappare al club nerazzurro uno dei suoi top player già a gennaio, mettendo nei guai Simone Inzaghi.

Conte spaventa l’Inter: obiettivo Skriniar a gennaio

Dopo la vittoria dello scudetto dello scorso anno, Antonio Conte ha lasciato l’Inter, ma non si è dimenticato dei suoi giocatori. Infatti l’attuale tecnico del Tottenham ha deciso di mettere nel mirino uno dei top player della rosa che attualmente è allentata da Simone Inzaghi.

Secondo quanto riportato da ‘Fichajes.net’, il Tottenham tra i vari obiettivi per il calciomercato invernale avrebbe inserito anche Milan Skriniar. Il difensore slovacco è una colonna portante però per l’Inter, che non vorrà privarsene, oltretutto a gennaio, e dunque il no è categorico al momento. Per far vacillare i nerazzurri servirà un’offerta monstre irrinunciabile.