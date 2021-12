Serie A, Morata e Cuadrado rilanciano la Juve: Bologna ko

L’undici di Max Allegri si prende tre punti importantissimi a Bologna grazie ad un gol per tempo: la fornazione bianconera sale a 31 punti in classifica

Stavolta la Juve non sbaglia e grazie ad una prestazione solida in difesa e cinica in attacco, porta a casa tre punti espugnando il Dall’Ara di Bologna. Di Morata nel primo tempo e di Cuadrado a 20′ dalla fine le reti dei bianconeri.

La Vecchia Signora ha raggiunto in classifica la Roma, che alle 15 affrontava l’Atalanta al Gewiss Stadium. L’undici di Mourinho ha vinto nettamente per 1-4 grazie alle reti di Tammy Abraham (doppietta), Nicolò Zaniolo e Chris Smalling. Un autorete dell’ex Bryan Cristante aveva regalato ai bergamaschi il provvisorio 1-2 in chiusura di prima frazione.

Serie A, la classifica aggiornata

Inter 43, Milan 39, Atalanta 37, Napoli 36, Roma 31, Juventus 31, Fiorentina 30, Lazio 28, Empoli 26, Bologna 24, Hellas Verona 23, Sassuolo 23, Torino 22, Sampdoria 18, Udinese 17, Venezia 16, Spezia 12, Genoa 10, Cagliari 10, Salernitana 8.

A.C.