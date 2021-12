Poker dell’Udinese al Cagliari: Cioffi show, sprofonda Mazzarri

Il Cagliari viene letteralmente travolto tra le mura di casa dall’Udinese: poker dei friuliani guidati da Cioffi, sprofonda Mazzarri

Il match serale tra Cagliari e Udinese ha chiuso questo intenso sabato di Serie A. Dopo il poker rifilato dall’Inter a San Siro, la squadra di Mazzarri ne subisce un altro stavolta tra le mura di casa. Il gruppo guidato da Cioffi ha letteralmente travolto i padroni di casa con il roboante risultato di 0-4.

La gara ha preso una direzione ben precisa fin dai primissimi minuti. Al 4′ del primo tempo ci ha pensato Makengo – su assist di Udogie – a sbloccare il punteggio. Al 45esimo, poi, gli ospiti trovano il raddoppio grazie alla rete di Deulofeu. Nella ripresa la musica non cambia di una virgola. Poco dopo il fischio Molina cala il tris e al 66′ i sardi perdono Marin (espulso per doppia ammonizione). Appena tre minuti e Deulofeu trova la doppietta personale che chiude definitivamente la partita. Serata amarissima per il Cagliari, la cui situazione in classifica è sempre più preoccupante in ottica retrocessione. Inizio alla grande, invece, per Cioffi.

Cagliari-Udinese 0-4: 4′ Makengo (U), 45′ e 69′ Deulofeu (U), 50′ Molina (U)

CLASSIFICA Serie A: Inter* 43, Milan 39, Atalanta* 37, Napoli 36, Roma* 31, Juventus* 31, Fiorentina 30, Lazio* 28, Empoli 26, Bologna* 24, Hellas Verona 23, Sassuolo 23, Torino 22, Udinese* 20, Sampdoria 18, Venezia 16, Spezia 12, Genoa* 10, Cagliari* 10, Salernitana* 8.

*Una partita in più